Очередь перед Крымским мостом сократилась до 380 машин

Время ожидания составляет более часа
11:21

КРАСНОДАР, 9 января. /ТАСС/. Очередь перед Крымским мостом со стороны Керчи сократилась до 380 автомобилей, сообщается в Telegram-канале об оперативной ситуации на подходах к мосту.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 380 транспортных средств. Время ожидания - более часа", - говорится в сводке на 14:00 мск.

Уточняется, что со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.

По данным канала, 9 января с 8:00 начала собираться очередь на Крымском мосту со стороны Керчи, которая к 10:00 превысила 400 машин, а к 13:00 - 600. 

