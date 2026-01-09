Лукашенко с сыном участвуют в расчистке снега

Жители страны выходят на помощь коммунальщикам

МИНСК, 9 января. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко принимает участие в расчистке снега вместе с сыном Николаем. Об этом сообщил близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал "Пул первого".

Канал опубликовал видео, на котором видно, как белорусский лидер и еще несколько человек расчищают снежные сугробы. В уборке снега принимает участие и сын президента Николай. Рядом прогуливается белый шпиц по кличке Умка, принадлежащий Лукашенко.

"Вместо обеда полезно поработать порой", - говорится в сообщении.

Ранее Белгидромет сообщил, что за прошедшие сутки в Белоруссии наблюдались сложные погодные условия: на большей части территории республики снежный покров составляет 6-30 см, местами по республике - 31-42 см. По всей стране коммунальные службы работают в усиленном режиме.

Агентство БелТА со ссылкой на ГО "Минское городское жилищное хозяйство" сообщило, что более 2 тыс. неравнодушных минчан помогали утром вести борьбу со стихией. Жители страны выходят на помощь коммунальщикам.