Авиакомпания Flydubai отменила рейсы в Иран на 9 января

Перевозчик продолжит следить за ситуацией

ДУБАЙ, 9 января. /ТАСС/. Базирующаяся в Дубае авиакомпания Flydubai отменила все рейсы в Иран, запланированные на пятницу, 9 января. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

"Рейсы Flydubai в Иран 9 января 2026 года были отменены", - говорится в заявлении.

"Мы будем продолжать внимательно следить за ситуацией и соответствующим образом корректировать расписание полетов", - отметили в пресс-службе Flydubai.

Ранее 9 января некоторые авиакомпании также отменили рейсы из Стамбула в Тегеран. Согласно информации онлайн-табло двух стамбульских аэропортов, отмены коснулись бортов как турецких, так и иранских перевозчиков.

29 декабря 2025 года в центре Тегерана начались протесты торговцев из-за сильного падения курса иранского риала. По сообщению агентства Fars, протестующие предприниматели призывали коллег закрывать магазины и присоединяться к движению. 30 декабря к волнениям присоединились студенты тегеранских университетов. 2 января агентство Mehr сообщило о появлении на улицах провинции Илам группы неизвестных в масках с огнестрельным оружием. В последние дни участились случаи вооруженных столкновений между протестующими и правоохранительными органами, преимущественно в западных провинциях.