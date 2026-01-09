Мелитопольский госуниверситет увеличит численность студентов до 25 тыс.

По словам ректора МелГУ Николая Тойвонена, в 2025 в ведущем вузе Запорожской области получали образование 20,1 тыс. студентов

МЕЛИТОПОЛЬ, 9 января. /ТАСС/. Мелитопольский государственный университет (МелГУ) в 2026 году намерен довести численность обучающихся до 25 тыс., сохранив набор практически на уровне 2025 года - 7,1 тыс. студентов. Об этом сообщил ТАСС ректор МелГУ Николай Тойвонен.

"Мы уже цифру приема на 2026 год подали - 7,3 тыс. человек. Одно из наших желаний - выйти на 25 тыс. студентов. <...> У нас сейчас 20,1 тыс. студентов, дальше в этом году 2,5 тыс. мы выпускаем и набираем 7,3 тыс. Думаю, что да, дойдем до этой численности. Может, чуть меньше", - сказал он.

Тойвонен уточнил, что в 2023 году численность обучающихся в МелГУ составила 12,4 тыс. человек, в 2024 - 16,1 тыс., в 2025 в ведущем вузе Запорожской области получали образование 20,1 тыс. студентов.