ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Задержание США танкера "Маринера"
Дело против президента Венесуэлы Мадуро
Военная операция на Украине
ТАСС Медиа
ГлавнаяОбщество

Мелитопольский госуниверситет увеличит численность студентов до 25 тыс.

По словам ректора МелГУ Николая Тойвонена, в 2025 в ведущем вузе Запорожской области получали образование 20,1 тыс. студентов
Редакция сайта ТАСС
11:52

МЕЛИТОПОЛЬ, 9 января. /ТАСС/. Мелитопольский государственный университет (МелГУ) в 2026 году намерен довести численность обучающихся до 25 тыс., сохранив набор практически на уровне 2025 года - 7,1 тыс. студентов. Об этом сообщил ТАСС ректор МелГУ Николай Тойвонен.

"Мы уже цифру приема на 2026 год подали - 7,3 тыс. человек. Одно из наших желаний - выйти на 25 тыс. студентов. <...> У нас сейчас 20,1 тыс. студентов, дальше в этом году 2,5 тыс. мы выпускаем и набираем 7,3 тыс. Думаю, что да, дойдем до этой численности. Может, чуть меньше", - сказал он.

Тойвонен уточнил, что в 2023 году численность обучающихся в МелГУ составила 12,4 тыс. человек, в 2024 - 16,1 тыс., в 2025 в ведущем вузе Запорожской области получали образование 20,1 тыс. студентов. 

РоссияЗапорожская область