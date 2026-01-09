Для уборки снега в Москве задействовали около 130 тыс. человек

Москвичей попросили не препятствовать работе коммунальной техники

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Примерно 130 тыс. человек и свыше 15 тыс. единиц техники задействованы в мероприятиях по уборке снега в Москве, об этом сообщается в Telegram-канале городского хозяйства столицы.

"В связи со сложными погодными условиями принимаем экстренные меры по очистке территорий от снега. За прошедшие сутки в Москве выпало свыше 60% месячной нормы осадков - более 30 сантиметров, в перспективе ожидаем еще около 20 сантиметров свежевыпавшего снега. Поэтому сейчас собраны большие силы, привлечены резервы, в мероприятиях по уборке задействованы порядка 130 тыс. человек, работающих в круглосуточном режиме, и более 15 тыс. единиц техники", - отметил заммэра столицы Петр Бирюков, его слова приводятся в Telegram-канале КГХ.

Москвичей просят не препятствовать работе коммунальной техники, а также с пониманием относиться к проводимым мероприятиям по уборке снега.