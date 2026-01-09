Работу площадок "Зима в Москве" и катков могут корректировать из-за снегопада

Возможны переносы на другое время некоторых мероприятий в парках и на окружных площадках

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. График мероприятий на праздничных площадках проекта "Зима в Москве" и расписание сеансов на ледовых катках могут меняться из-за сильного снегопада в городе. Об этом сообщили ТАСС в столичной мэрии.

"Проект "Зима в Москве" продолжает дарить праздничное настроение жителям и гостям столицы вне зависимости от погодных условий. По всему городу работает множество площадок, где посетители могут ознакомиться с историей города, новогодними традициями и попробовать свои силы в спортивных соревнованиях. Некоторые мероприятия в парках и на окружных площадках могут быть перенесены на другое время из-за сильной метели", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что каткам под открытым небом требуется дополнительная уборка и подготовка льда в силу погодных условий, поэтому расписание сеансов также может быть скорректировано.

"Всю актуальную информацию о работе площадок проекта "Зима в Москве" можно оперативно узнать на портале проекта и в Telegram-канале", - отметили в мэрии.

О снегопаде

По данным, полученным ранее ТАСС в Гидрометцентре, в период с 21:00 мск 8 января до 21:00 мск 9 января в столичном регионе количество выпавших осадков может составить 20-25 мм, а прирост снега - от 25 до 35 см. Подобный показатель, по словам собеседника агентства, может стать рекордным за сутки не только с начала года, но и всего осенне-зимнего сезона. Синоптики отмечали, что за 12 часов в Москве может выпасть почти треть месячной нормы осадков, в Подмосковье этот показатель достигнет порядка 40%. Из-за непогоды в Москве и области объявлен оранжевый погодный уровень. Причиной интенсивных осадков синоптики называют влияние средиземноморского циклона.