В ЛНР зарплаты врачей за 10 месяцев 2025 года выросли почти на 50%

С 1 января 2025 года для врачей также ввели компенсационные выплаты в размере 100%

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 9 января. /ТАСС/. Заработная плата врачей в Луганской Народной Республике за 10 месяцев 2025 года выросла почти на 50%. Об этом в своем Telegram-канале сообщила министр здравоохранения республики Наталия Пащенко.

"За первые 10 месяцев 2025 года динамика роста заработных плат впечатляет. У врачей среднемесячная заработная плата выросла на 49,3% и составляет до 112 291 рубля. У среднего медицинского персонала рост составил 18,3%, достигнув до 56 758 рублей. У младшего медицинского персонала заработная плата увеличилась на 16,4%, составив до 33 307 рублей", - написала она.

Она отметила, что с 1 января 2025 год для врачей были введены компенсационные выплаты в размере 100%, а для среднего персонала - 30% от оклада.

"С 1 января 2025 года, в соответствии с постановлением правительства Луганской Народной Республики была проведена индексация заработной платы медицинских работников на 5,1%. Эти меры немедленно отразились на доходах специалистов. У врачей средняя заработная плата по состоянию на 01.07.2025 выросла на 8,4%, достигнув 81 329 рублей. У среднего медицинского персонала рост составил 5,1%, доведя средний показатель до 50 983 рублей. Младший медицинский персонал также увидел рост на 5,1%, их средняя зарплата теперь составляет 32 407 рублей", - подчеркнула Пащенко.

Она отметила, что улучшение условий труда и повышение уровня доходов - это ключевые факторы для привлечения и удержания высококвалифицированных кадров в системе здравоохранения ЛНР.