В Смоленской области восстановили электроснабжение у 50% потребителей

Отключения света произошли из-за непогоды

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Энергетики восстановили электроснабжение в домах более 50% пострадавших от непогоды жителей Смоленской области. Об этом сообщила пресс-служба "Россети Центр" - "Смоленскэнерго".

"Восстановлено электроснабжение 50% потребителей Смоленской области, которые пострадали из-за стихии. Работы будут продолжены до полного восстановления всех потребителей. В филиале "Смоленскэнерго" работает оперативный штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти. Установлен особый контроль за работой энергообъектов", - говорится в сообщении.

Отключение электроэнергии из-за сильного ветра, снега и метели зафиксировали в Смоленске и 21 муниципальном округе Смоленской области. Больше всего от непогоды пострадали Духовщинский, Демидовский, Смоленский, Гагаринский и Вяземский округа.

Ранее ГУ МЧС по Смоленской области сообщало, что 9 и 10 января в регионе ожидается сильный снег, местами метель, усиление ветра с порывами до 18 м/с, на дорогах гололедица, снежные заносы.