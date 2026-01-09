В Таджикистане изымают из продажи сухие смеси Nestle

Компания объявила об отзыве в 25 странах нескольких партий детского питания, включая детские смеси SMA, BEBA и NAN, из-за возможного наличия в них токсина цереулида

ДУШАНБЕ, 9 января. /ТАСС/. Запрет на продажу и использование детских сухих смесей компании Nestle под торговой маркой NAN объявлен в Таджикистане из-за их несоответствия нормативным документам. Об этом сообщило Агентство по стандартизации, метрологии, сертификации и торговой инспекции при правительстве Таджикистана (Таджикстандарт).

6 января швейцарская компания Nestle объявила об отзыве в 25 странах нескольких партий детского питания, включая детские смеси SMA, BEBA и NAN, из-за возможного наличия в них токсина цереулида, вызывающего тошноту и рвоту.

"В связи с несоответствием этих продуктов нормативным документам, Агентство Таджикстандарт и представители компании-импортера немедленно прекратили продажу и использование партии вышеуказанной продукции и изымают ее из оборота", - говорится в сообщении на сайте Таджикстандарта.

Гражданам рекомендуют не использовать эти сухие смеси, а тем, кто их купил - вернуть продукцию в торговые точки, где она была приобретена. Также отмечается, что сотрудники торговой инспекции Таджикстандарта и представители компании-импортера проводят необходимые мероприятия для изъятия товара из оборота.

Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора информировали, что ввоз части детских сухих смесей Nestle в Россию временно приостановлен в связи с возможным наличием токсина цереулида. Об отзыве партий сухих смесей компании из-за возможного наличия токсина, в частности, объявляли власти Белоруссии и Грузии.