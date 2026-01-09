ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
В горах Карачаево-Черкесии до конца недели объявили лавинную опасность

Спасатели рекомендуют соблюдать основные правила безопасности в районе схода лавин
12:44

ЧЕРКЕССК, 9 января. /ТАСС/. Сход лавин возможен в горах Карачаево-Черкесии (КЧР) выше двух тыс. м в ближайшие дни, сообщило региональное управление МЧС.

"<...> С 18:00 9 января по 18:00 11 января в горах Карачаево-Черкесии выше 2 000 метров лавиноопасно", - говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют соблюдать основные правила безопасности в районе схода лавин, не выходить в горы в снегопад и непогоду. 

