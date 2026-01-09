ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Задержание США танкера "Маринера"
Дело против президента Венесуэлы Мадуро
Военная операция на Украине
ТАСС Медиа
ГлавнаяОбщество

Три округа Ярославской области частично остались без электричества

Причиной стала непогода
Редакция сайта ТАСС
12:49

ЯРОСЛАВЛЬ, 9 января. /ТАСС/. Специалисты "Ярэнерго" устраняют локальные отключения электричества в трех округах Ярославской области - Рыбинском, Большесельском и Переславль-Залесском, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Евраев.

"В условиях непогоды в усиленном режиме работают и энергетики. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона и филиал "Россети Центр" - "Ярэнерго" переведены в режим повышенной готовности. Сейчас локальные нарушения электроснабжения зафиксированы в Рыбинском, Большесельском и Переславль-Залесском округах. Все заявки от жителей оперативно отрабатывают выездные бригады", - написал глава региона.

По его словам, для восстановления подачи электроэнергии задействованы более 140 человек, свыше 55 единиц спецтехники, в том числе вездеходы и автовышки для работы в сложных условиях. В случае необходимости будут использованы резервные источники питания для обеспечения больниц, ФАПов и котельных.

Как уточнили в пресс-службе "Ярэнерго", в распоряжении филиала находятся резервные источники электроснабжения суммарной мощностью 2,4 МВт, которые могут быть использованы для обеспечения электроэнергией социально значимых объектов региона. В филиале работает оперативный штаб, ведется мониторинг оперативной и гидрометеорологической обстановки на территории региона. Установлен особый контроль за работой энергообъектов. 

РоссияЯрославская областьЕвраев, Михаил Яковлевич