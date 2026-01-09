Три округа Ярославской области частично остались без электричества

Причиной стала непогода

Редакция сайта ТАСС

ЯРОСЛАВЛЬ, 9 января. /ТАСС/. Специалисты "Ярэнерго" устраняют локальные отключения электричества в трех округах Ярославской области - Рыбинском, Большесельском и Переславль-Залесском, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Евраев.

"В условиях непогоды в усиленном режиме работают и энергетики. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона и филиал "Россети Центр" - "Ярэнерго" переведены в режим повышенной готовности. Сейчас локальные нарушения электроснабжения зафиксированы в Рыбинском, Большесельском и Переславль-Залесском округах. Все заявки от жителей оперативно отрабатывают выездные бригады", - написал глава региона.

По его словам, для восстановления подачи электроэнергии задействованы более 140 человек, свыше 55 единиц спецтехники, в том числе вездеходы и автовышки для работы в сложных условиях. В случае необходимости будут использованы резервные источники питания для обеспечения больниц, ФАПов и котельных.

Как уточнили в пресс-службе "Ярэнерго", в распоряжении филиала находятся резервные источники электроснабжения суммарной мощностью 2,4 МВт, которые могут быть использованы для обеспечения электроэнергией социально значимых объектов региона. В филиале работает оперативный штаб, ведется мониторинг оперативной и гидрометеорологической обстановки на территории региона. Установлен особый контроль за работой энергообъектов.