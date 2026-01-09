В Тульской области произошли сбои в работе электросетевой инфраструктуры

Идет устранение последствий непогоды

ТУЛА, 9 января. /ТАСС/. Специалисты зафиксировали сбои в работе электросетевой инфраструктуры в Тульской области на фоне ледяного дождя, мокрого снега и порывистого ветра до 17 м/с. Идет устранение последствий непогоды, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в мессенджере Мах.

"В настоящее время внимание энергетиков сосредоточено на наиболее пострадавших муниципальных образованиях - Воловском, Богородицком, Плавском, Чернском районах и городском округе Новомосковск. Здесь зафиксировано наибольшее количество сбоев в работе электросетевой инфраструктуры", - написал он.

По его словам, в условиях сложной погодной обстановки специалисты "Тулэнерго" работают в особом режиме, устраняя последствия непогоды на территории региона. К ликвидации локальных технологических нарушений привлечена 71 аварийно-восстановительная бригада: более 300 специалистов и свыше 100 единиц специализированной техники. Как пояснил глава региона, за сегодня уже восстановлено электроснабжение в более 200 населенных пунктах, в которых проживают более 26 тыс. жителей, в том числе почти 4,5 тыс. детей.

"Для обеспечения надежного электроснабжения социально значимых и инфраструктурных объектов задействуются резервные источники питания", - добавил Миляев.