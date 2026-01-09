В Карачаево-Черкесии благоустроят около 20 общественных пространств в 2026 году

По словам главы республики Рашида Темрезова, по проекту-победителю IX всероссийского конкурса лучших программ создания комфортной городской среды преобразился также парк "Зеленый остров" в Усть-Джегуте

Редакция сайта ТАСС

ЧЕРКЕССК, 9 января. /ТАСС/. Благоустройство 22 общественных территорий провели в Карачаево-Черкесии (КЧР) в 2025 году. В 2026 году планируется благоустроить около 20 таких пространств, сообщил глава республики Рашид Темрезов в своем Telegram-канале.

"Количество благоустроенных общественных территорий, где можно прогуляться с детьми и друзьями, заняться физкультурой и спортом, постоянно растет. В 2025 году в Карачаево-Черкесии мы благоустроили 22 таких пространства - скверы, детские площадки, парк около Покровской церкви, прогулочную зону у малого пруда на "Зеленом острове" в Черкесске", - говорится в сообщении.

По проекту-победителю IX всероссийского конкурса лучших программ создания комфортной городской среды преобразился также парк "Зеленый остров" в Усть-Джегуте. Сообщалось, что площадь благоустраиваемой территории составит более 4,5 га. "В 2026 году в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" планируем преобразить еще 18 общественных территорий в регионе, а также начнем благоустройство центрального парка Карачаевска, который стал победителем X Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды", - написал Темрезов.