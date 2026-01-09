Минэнерго держит на особом контроле восстановление света в Белгородской области

Энергетики оперативно восстановили электроснабжение для части жителей, используя резервные линии

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Минэнерго России в особом порядке контролирует восстановление электроснабжения в Белгородской области после ракетного обстрела со стороны Украины.

"Продолжаются аварийно-восстановительные работы в Белгородской области, где в ночь на 9 января часть потребителей была обесточена в результате внешнего воздействия. <…> Министерство энергетики РФ находится в постоянном контакте с властями Белгородской области, профильными государственными структурами и энергетическими компаниями и продолжит держать ситуацию на особом контроле ситуацию вплоть до полного восстановления электроснабжения в регионе", - говорится в сообщении министерства.

Благодаря работе энергетиков для части потребителей была оперативно возобновлена подача электроэнергии по резервным схемам.

В ночь на 9 января Белгородская область подверглась ракетному обстрелу ВСУ, повреждены инфраструктурный и коммерческий объекты. Около 556 тыс. жителей региона остались без электричества и отопления, у еще почти 200 тыс. нет воды. Работы по ликвидации последствий продолжаются.