Росавиация: подсчеты СМИ задержек рейсов вводят в заблуждение пассажиров

Аэропорты столичного региона обеспечивают устойчивое беспрерывное обслуживание

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Информация некоторых СМИ с подсчетом задержек рейсов в аэропортах на основе онлайн-табло вводит в заблуждение вылетающих и прилетающих пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

"Информация, публикуемая рядом медиа на основе подсчетов данных с онлайн-табло аэропортов, создает у граждан некорректное впечатление о реальном функционировании авиатранспортной системы, не отражает ее реальную многофакторную производственную деятельность, вводит в заблуждение вылетающих и прилетающих пассажиров", - говорится в сообщении.

В Росавиации пояснили, что рейсы могут задерживаться, отменяться и переноситься по причине усиленных мероприятий по обработке самолетов и взлетно-посадочных полос в целях обеспечения безопасности полетов, по причине объединения рейсов и по многим другим.

"Заниматься их сложением/ вычитанием, применять прочие инструменты арифметики - совершенно некорректно и не применимо для оценки оперативной обстановки в аэропортах", - подчеркнули в ведомстве.

Аэропорты столичного региона обеспечивают устойчивое беспрерывное обслуживание рейсов и пассажиров на протяжении двух суток в условиях аномального снегопада.