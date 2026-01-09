В отделении РКК Белгородской области сформировали запас гуманитарной помощи

При ударе ВСУ инфраструктура регионального отделения не пострадала

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Запас гуманитарной помощи и предметов первой необходимости сформирован в Белгородском отделении Российского Красного Креста (РКК), сообщил председатель организации Павел Савчук.

Он отметил, что в результате ракетного удара инфраструктура регионального отделения не пострадала, работа ведется в штатном режиме.

"Мы также контактируем с представителями региональной администрации. В случае необходимости Белгородское региональное отделение и центральный аппарат РКК готовы подключиться к оказанию помощи пострадавшим из особо уязвимых категорий населения: пенсионерам, многодетным семьям и другим. В региональном отделении сформирован запас гуманитарной помощи и товаров первой необходимости", - написал он в своем Telegram-канале.

Белгород 8 января подвергся ракетному обстрелу ВСУ. Около 556 тыс. жителей региона остались в результате ночного обстрела без электричества и отопления, у еще почти 200 тыс. нет воды. Работы по ликвидации последствий продолжаются. В пятницу прошло совещание с руководителями силовых структур, заместителями губернатора, министрами и руководителями всех энергокомпаний.

По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в пятницу образовались очереди на заправках и в банкоматах. Глава региона отметил, что баланса топлива на АЗС и наличных в банкоматах в Белгородской области достаточно, необходимости занимать очереди нет.