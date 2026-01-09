На Запорожье по программе "Земский работник культуры" трудоустроились 12 человек

Благодаря реализации этой программы в регионе восполняется дефицит кадров

МЕЛИТОПОЛЬ, 9 января. /ТАСС/. По программе "Земский работник культуры" в Запорожской области в 2025 году трудоустроились 12 человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства культуры региона.

"Благодаря реализации программы "Земский работник культуры" восполняется дефицит кадров. В рамках программы в уходящем году 12 специалистов были трудоустроены и получили единовременную выплату в два миллиона рублей, еще три человека в рамках господдержки получили премии в размере 50 тысяч рублей, а три сельских учреждения культуры получили субсидию в 100 000 рублей", - сообщили ТАСС.

Год назад в региональном ведомстве ТАСС сообщали, что потребность в работниках культуры с 2025 по 2030 годы в Запорожской области составляет более 300 человек, поэтому программа "Земский работник культуры" чрезвычайно актуальна. При этом самые востребованные позиции - заведующие клубными учреждениями, преподаватели вокала, преподаватели игры на музыкальных инструментах, хореографы, режиссеры-культорганизаторы, библиотекари, художественные руководители.

29 февраля 2024 года президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что программу "Земский работник культуры" запустят в России с 2025 года. Позднее глава государства на встрече с работниками культуры выразил надежду, что запуск программы поможет привлечь около 10 тыс. специалистов в малые города и села.