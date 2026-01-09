Суд в Польше рассмотрит вопрос об аресте археолога Бутягина 12 января

Вопрос о его экстрадиции обсудят 15 января, заявил адвокат

Александр Бутягин © Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Суд в Польше рассмотрит вопрос о продлении ареста для археолога Александра Бутягина 12 января, об экстрадиции - 15 января. Об этом сообщили его близкие в телеграм-канале со ссылкой на адвоката.

"Только что адвокат Александра сообщил нам, что были назначены официальные даты судебных заседаний. 12 января утром состоится судебное заседание по вопросу продления ареста. 15 января утром назначено судебное заседание по вопросу экстрадиции. Адвокат отметил, что дата заседания по экстрадиции была назначена необычно быстро", - говорится в сообщении.

Часть материалов по делу археолога Александра Бутягина, арестованного в Польше, до сих пор не переведены с украинского языка, и он не может должным образом подготовиться к защите. Об этом сообщили его близкие в Telegram-канале со ссылкой на адвоката.

"Многие материалы дела до сих пор не переведены с украинского языка, что не дает Александру возможности надлежащим образом подготовиться к защите. Ждем новостей в понедельник", - говорится в сообщении.