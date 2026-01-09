Ространснадзор взял на контроль ситуацию с задержками багажа в Шереметьеве

Как уточнили в ведомстве, предварительной причиной сбоев в работе системы выдачи багажа стали экстремальные погодные условия

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Ространснадзор начал проведение мониторинга в связи с задержками выдачи багажа в аэропорту Шереметьево. Предварительно, причиной сбоев в работе системы выдачи багажа стали экстремальные погодные условия, сообщается в Telegram-канале ведомства.

"Федеральная служба по надзору в сфере транспорта сообщает о проведении мониторинга в международном аэропорту Шереметьево в связи с поступившими жалобами пассажиров и публикациями в средствах массовой информации о массовых задержках выдачи багажа. В ходе оперативного реагирования на сложившуюся ситуацию инспекторы Ространснадзора организовали мониторинг текущей ситуации и приступили к проверке соблюдения перевозчиками и аэропортом требований законодательства в области защиты прав пассажиров", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, по предварительной информации, причиной сбоев в работе системы выдачи багажа стали экстремальные погодные условия, повлиявшие на регулярность выполнения рейсов и логистические процессы в аэропорту.

"На данный момент персонал аэропорта предпринимает все необходимые меры по ликвидации последствий сбоев, ведется работа по восстановлению штатного режима функционирования системы выдачи багажа, организуется информирование пассажиров о статусе их багажа. Инспекторы Ространснадзора продолжают находиться на месте и осуществляют постоянный контроль за соблюдением прав пассажиров и устранением выявленных нарушений", - подчеркнули в ведомстве.

Ранее в Ространснадзоре сообщали, что свыше 55 рейсов задержано и почти 30 отменено в аэропортах столичного региона из-за сложных метеоусловий.