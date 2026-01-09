Белгородские больницы обеспечили резервной генерацией

В областной клинической больнице врачи провели несколько хирургических операций, а ночью родилось двое детей

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГОРОД, 9 января. /ТАСС/. Подачу электроэнергии в Белгородской областной клинической больнице Святителя Иоасафа, а также Детской областной больнице и больнице №2 города Белгорода обеспечивает резервная генерация из-за отключений в результате атак ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Областная клиническая больница <...> обеспечена резервной генерацией. Ее запустили сразу после ударов противника сегодня ночью. В учреждении были свет, тепло и вода", - говорится в сообщении.

Отмечается, что врачи провели несколько хирургических операций, а ночью в больнице родилось двое детей.