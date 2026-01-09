Умер представитель МИД РФ в Смоленске Линев

Ему был 61 год

Редакция сайта ТАСС

© Официальный Telegram-канал МИД России

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Глава представительства МИД РФ в Смоленске Андрей Линев умер на 62-м году. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

"Руководство министерства, департамент по связям с субъектами федерации, парламентом и общественными объединениями, представительство МИД России в Смоленске с глубоким прискорбием извещают, что на 62-м году жизни скончался представитель МИД России в Смоленске Андрей Иванович Линев", - говорится в Telegram-канале дипведомства.

В МИД РФ подчеркнули, что Линев на дипломатической службе зарекомендовал себя "высокопрофессиональным сотрудником и чутким руководителем". "Его ответственный и доброжелательный стиль работы высоко оценивался руководством министерства и Смоленской области", - отметили в ведомстве.

Линев возглавлял представительство МИД РФ в Смоленске с 2011 г.

С 1991 по 2011 гг. служил в УФСБ Российской Федерации по Смоленской области, воинское звание подполковник. Награжден Орденом Мужества.