В Поморье прокуратура потребовала восстановить теплоснабжение в двух поселках

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, в некоторых помещениях температура опускалась до +12 градусов

АРХАНГЕЛЬСК, 9 января. /ТАСС/. Прокуратура Пинежского округа Архангельской области провела проверку по факту недостаточного теплоснабжения в поселках Ясном и Таежном и потребовала восстановить отопление. Как сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Архангельской области и Ненецкого автономного округа, с начала 2026 года температура в некоторых квартирах опускалась до +12 градусов.

"Установлено, что ресурсоснабжающей организацией ООО "Альянстеплоэнерго" в нарушение требований жилищного законодательства вследствие аварии не обеспечен надлежащий режим работы котельной в поселке Ясный, в результате чего допущено снижение температуры теплоносителя с начала 2026 года в коммунальных системах поселков Ясный и Таежный в условиях низких температур. В некоторых помещениях температура опускалась до +12 градусов", - сказали в пресс-службе.

Генеральному директору ООО "Альянстеплоэнерго" и главе администрации Пинежского муниципального округа, не организовавшим надлежащее теплоснабжение в домах населения, внесены представления. В поселках проживает около тысячи человек.

Устранение нарушений и перерасчет гражданам за ненадлежаще оказанную услугу находятся на контроле прокуратуры.

По данным Севгидромета, в Пинежском округе - минус 15 градусов, в отдельные дни новогодних каникул температура опускалась до 30 градусов мороза.