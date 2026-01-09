Адам Кадыров заявил о готовности привезти Зеленского в Чечню

В СМИ ранее цитировали слова Зеленского о том, что в отношении Рамзана Кадырова стоит провести операцию по аналогии с захватом венесуэльского президента Николаса Мадуро

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Владимир Зеленский будет доставлен в Чечню как военный преступник, если глава региона Рамзан Кадыров или президент России Владимир Путин "скажут слово". Об этом в своем аккаунте в социальной сети Instagram (принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской) написал помощник главы Чечни, секретарь совета безопасности республики Адам Кадыров.

Ранее СМИ процитировали слова Зеленского о том, что в отношении главы Чечни стоит провести операцию по аналогии с захватом венесуэльского президента Николаса Мадуро.

"Ты думаешь, [что] ты в безопасности в своем бункере, под защитой наемников? Если верховный главнокомандующий Владимир Владимирович Путин или мой отец скажут слово, мы найдем тебя везде - и это только вопрос времени. Мы не будем объявлять операции. Мы просто приедем и заберем тебя. <…> И привезем сюда, в Грозный", - заявил он.

Адам Кадыров также добавил, что заявление Зеленского о необходимости проведения операции, аналогичной захвату лидера Венесуэлы Николаса Мадуро, в отношении Рамзана Кадырова является "бредом, за которым стоит оскорбление".

"Так называемый президент Украины - киевский наркоман, окончательно потерявший связь с реальностью, снова что-то лопочет про моего отца Рамзана Ахматовича Кадырова. От безысходности этот клоун упрашивает своих хозяев "доставить Рамзана Кадырова в Америку". Это уже диагноз полного морального и политического разложения человека, который заигрался в солдатики и теперь воображает себя непонятно кем", - добавил он.