Спутники Роскосмоса запечатлели движение циклона "Фрэнсис" над Москвой

Из-за циклона на юге Московской области выпало до 65% месячной нормы осадков

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Гидрометеорологические аппараты "Электро-Л" и "Арктика-М" запечатлели прохождение циклона "Фрэнсис" над столицей России. Кадры размещены в Telegram-канале Роскосмоса.

"Спутники Роскосмоса зафиксировали прохождение циклона над Москвой 8 и 9 января. Он принес в столицу снег и метель", - отметили в госкорпорации.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что из-за циклона "Фрэнсис" на юге и юго-востоке Московской области за сутки выпало до 65% от месячной нормы осадков.