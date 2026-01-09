В Москве и Подмосковье сняли оранжевый уровень погодной опасности

В столице и по области до 12 января действует желтый уровень, предупреждающий о потенциальной опасности метеоусловий

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Оранжевый уровень погодной опасности, объявленный более суток назад в Москве и Подмосковье из-за обрушившегося на регион сильного снегопада, снят. Теперь в двух регионах действует желтый уровень погодной опасности, сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"Оранжевый уровень, говорящий об опасной погоде с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба, снят", - сказал собеседник агентства. По его словам, до 21:00 мск понедельника, 12 января, в столице и по области теперь действует желтый уровень, предупреждающий о потенциальной опасности метеоусловий. "Он введен в связи с вероятностью образования гололедицы на дорогах", - заметили в Гидрометцентре РФ.

О снегопаде

Сильный снегопад, вызванный действием средиземноморского циклона, обрушился на столичный регион 8 января после 15:00 мск. Начавшись с юго-восточных и восточных районов Подмосковья, вскоре он охватил всю московскую агломерацию и своего пика достиг в первой половине 9 января. В отдельных районах осадки отмечаются до сих пор, но их интенсивность в разы меньше, чем была еще днем. По данным ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, за последние 12 часов в столичном регионе выпало 40% месячной нормы осадков.

В свою очередь, в Гидрометцентре РФ ТАСС поясняли, что суточное количество осадков, принесенное снегопадом, с большой долей вероятности может побить рекорд 1976 года со значением в 12,9 мм. "Под сомнением и рекорд суточной суммы осадков января, составляющий 23 мм и зарегистрированный в 1970 году",- отмечали синоптики.

О погоде ночью

Метеорологи прогнозируют, что в ночь на 10 января в Москве и области может выпасть еще 2-3 мм осадков, а прирост снежного покрова составить до 4 см. При этом температура воздуха в Москве составит 8-6 градусов ниже нуля, на дорогах возможна гололедица. "После 09:00 мск субботы снегопад прекратится", - заметили в Гидрометцентре РФ. Впрочем, ближе ко второй половине дня синоптики не исключают небольшие осадки, однако их количество не превысит 0,2-0,5 мм, а прирост снега не ожидается более 1 см.

О ликвидации снежных последствий

Коммунальщики Москвы и Подмосковья по-прежнему трудятся в круглосуточном режиме, стараясь как можно быстрее ликвидировать последствия стихии. По словам заместителя столичного мэра Петра Бирюкова, к снегоборьбе привлечено около 130 тыс. человек и более 15 тыс. единиц техники. "За прошедшие сутки в Москве выпало свыше 60% месячной нормы осадков - более 30 см, в перспективе ожидаем еще около 20 см свежевыпавшего снега, поэтому сейчас собраны большие силы, привлечены резервы",- подчеркнул Бирюков, слова которого приводит комплекс городского хозяйства мэрии.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев также заявил, что коммунальные службы региона продолжают работать на дорогах в усиленном режиме: более 10,1 тыс. единиц техники и 28 тыс. человек на муниципальной сети, почти 600 единиц и свыше 1 тыс. человек - на региональной. "Понимаю и вижу беспокойство жителей - как только снегопад ослабнет, темпы уборки возрастут, и мы сможем быстрее ликвидировать последствия. А пока мы стараемся делать все возможное, чтобы обеспечить безопасность и проезд", - отмечал губернатор. В приоритете, по его словам, федеральные и региональные трассы, затем дворовые территории и пешеходные зоны.

Штабы на местах

В городах Подмосковья организованы штабы по снегоборьбе. Так, глава подмосковного Жуковского Андроник Пак сообщил ТАСС, что специалисты сформировали план снегоуборки на предстоящую ночь и субботний день. "Определили количество техники и людей, необходимых для уборки снега - это более 240 рабочих и 40 единиц техники", - заметил он. Пак подчеркнул, что в первую очередь коммунальщики чистят площадки перед подъездами жилых домов, остановки общественного транспорта, улицы и проезды к контейнерным площадкам. Он также призвал всех отказаться от поездок на личном транспорте до ликвидации последствий снегопада.

В свою очередь, глава Раменского Эдуард Малышев проинформировал, что в снегоборьбе на территории задействовано более 500 дворников и 90 единиц техники. "Из-за погодных условий и работы спецтехники на дорогах возможны затруднения, по возможности просим вас сегодня воздержаться от поездок на личном транспорте", - предупредил Малышев через свой официальный телеграм-канал. Тем, кто не может отложить поездку, он напомнил о необходимости соблюдать бдительность на дорогах, держать дистанцию и не препятствовать работе снегоуборочных машин.

Глава Домодедово Евгения Хрусталева пояснила, что "на ближайшие сутки сохраняется фокус на расчистке территории: во дворах - входные группы, лестницы, спуски, тротуары, маршруты движения мусоровозов, на дорогах - прометание и обработка проезжей части по возрастанию приоритета". "После этого, по регламенту, службы приступят к активному вывозу снежных куч и навалов", - пояснила она.

В своем Telegram-канале Хрусталева также подчеркнула, что одномоментно охватить коммунальщикам всю территорию округа физически невозможно, "но техника и бригады дойдут до каждого двора и каждого населенного пункта". "Прошу жителей с пониманием отнестись к ситуации, по возможности убирать автомобили во дворах во время работы техники", - заметила она.