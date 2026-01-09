В Евпатории завершили первый этап возведения детского реабилитационного центра

Как сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, построили консультативно-диагностический корпус и здание стационара на 300 коек

Редакция сайта ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 января. /ТАСС/. Первый этап строительства нового Федерального детского реабилитационного центра в Евпатории. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в Мах.

"Важный рубеж в строительстве Федерального детского реабилитационного центра в Евпатории - завершился первый этап. Учреждение общей площадью около 100 тыс. кв. м возводится по поручению президента. Силами ППК "Единый заказчик" завершено строительство двух объектов - консультативно-диагностического корпуса и здания стационара на 300 коек. Их оснастили современным медицинским и технологическим оборудованием", - говорится в сообщении.

Он уточнил, что ранее был отреставрирован административный корпус. Специалисты также благоустроили территорию, в том числе установили детские спортивные площадки для разных возрастов, оборудовали места для обучения ходьбе и езде на велосипеде, тропу здоровья.

"Сейчас продолжается реализация второго и третьего этапов - идет строительство общежития для работников, корпуса с обеденным и актовым залами и пансионата для проживания детей родителей. Общая готовность объектов - 80%", - отметил Хуснуллин.

Ранее в правительстве РФ сообщали, что центр строится в Евпатории рядом с Мойнакским озером. В стационаре, рассчитанном на 300 коек, будут проходить реабилитацию дети в возрасте от 3-х месяцев до 18 лет с тяжелыми черепно-мозговыми и спинномозговыми травмами, нарушениями опорно-двигательного аппарата и другими заболеваниями. Дети смогут получать специализированную медицинскую помощь, в том числе высокотехнологичную. Стационар будет рассчитан на 300 мест, в дальнейшем планируется запустить консультационно-диагностический корпус с дневным стационаром на 75 мест в смену, а также открыть пансионат для детей с родителями на 150 мест.

Центр запускают во исполнение поручений, которые были даны президентом РФ Владимиром Путиным по итогам послания Федеральному собранию в феврале 2019 года. Первый реабилитационный центр "Кораблик" был открыт в июне 2023 года в подмосковном Подольске с участием главы государства. В настоящее время, помимо комплекса в Евпатории, строится еще один федеральный центр "Кораблик" - в Новосибирской области.