Суд Петербурга привлек к ответственности 14 участников акции против сноса здания

В объединенной пресс-службе судов города уточнили, что 8 января они пошли к дому, подлежащему сносу, потому что решили, что снос незаконен, препятствовали проезду специализированной техники

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 января. /ТАСС/. Суд Петербурга привлек к административной ответственности 14 человек за организацию массового пребывания и передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города в своем Telegram-канале.

Накануне сообщалось, что более 10 человек были задержаны при попытке активистов помешать сносу здания бывшего Всесоюзного НИИ целлюлозно-бумажной промышленности (ВНИИБ) в Санкт-Петербурге.

"Выборгский районный суд г. Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности 14 человек за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст.20.2.2 КоАП РФ", - сообщили в объединенной пресс-службе судов.

В пресс-службе уточнили, что 8 января они пошли к дому, подлежащему сносу, потому что решили, что снос незаконен, препятствовали проезду специализированной техники, сломали забор и выкидывали его части на проезжую часть. В пресс-службе отметили, что многие участники данного мероприятия с протоколами были согласны, некоторые раскаялись.

По данным пресс-службы, суд рассмотрел 14 дел, в рамках них 10 человек получили арест от 1 до 6 суток, 4 человека получили штрафы 15 тыс. рублей.

Как добавили в пресс-службе, также Выборгский районный суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста до 6 февраля 2026 года мужчине, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Ранее в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленобласти сообщили, что полиция задержала мужчину, распылившего газовый баллончик в сторону охранника, который не подпускал активистов и жителей окрестных домов к месту работ.

Споры вокруг здания

Тема сноса здания института вызывает общественный резонанс. Петербуржцы подавали иск к Гостройнадзору города с требованием признать незаконным строительство на участке, где расположено здание института, еще один иск к городскому комитету по охране памятников, который не включил здание в список объектов культурного наследия.

В пресс-службе комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры сообщали ТАСС, что в конце 2025 года в комитет поступило очередное заявление о включении здания в реестр объектов культурного наследия, поэтому на период рассмотрения, здание обладает признаками объекта культурного наследия, значит сносить его нельзя. Комитет обратился в полицию из-за незаконного демонтажа.

Здание Всесоюзного научно-исследовательского института целлюлозно-бумажной промышленности построено в Ленинграде в 1955-1957 годах в стиле "сталинского неоклассицизма". В последние годы здание использовалось как бизнес-центр и принадлежало частной компании.