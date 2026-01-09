В Ярославской области на участке трассы М-8 ограничили движение из-за непогоды

Для более оперативной расчистки и обработки дороги от снега и наледи на место дополнительно отправили комбинированные машины из Переславля-Залесского и АО "Ярдормост"

ЯРОСЛАВЛЬ, 9 января. /ТАСС/. Ограничение движения для автомобилей введено из-за непогоды на участке трассы М-8 в Ярославской области с 111-го по 134-й км. Для обогрева людей развернут мобильный пункт от МЧС, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Евраев.

"Из-за непогоды сегодня возник дорожный затор на Ярославском шоссе в Переславль-Залесском округе. Несколько автомобильных аварий и вставшие на горках большегрузы привели к возникновению пробки на дороге. В связи с этим введены ограничения движения машин на участке трассы М-8 от 111-го до 134-го километра", - написал губернатор.

По словам Евраева, сейчас последствия дорожно-транспортных происшествий устранены. Остаются сложности с проездом большегрузного транспорта в местах, где есть спуски и подъемы. "Тем не менее предпринимаются все возможные действия для возобновления полноценного движения, и сейчас обстановка на дороге постепенно стабилизируется", - отметил глава региона.

Для более оперативной расчистки и обработки дороги от снега и наледи на место дополнительно отправлены комбинированные машины из Переславля-Залесского и АО "Ярдормост". Также на помощь большегрузам ГУ МЧС направлена тяжелая техника. "Для оказавшихся в дорожном заторе автомобилистов организован подвоз топлива. Снабжением занимается управление автомобильных дорог "Холмогоры". <…> Для обогрева людей на 134-м километре трассы М-8, в районе поста ГИБДД, развернут мобильный пункт от МЧС" - сообщил Евраев.

Также к месту направлены два снегохода и автобусы в сопровождении ГИБДД для желающих эвакуироваться в пункт временного размещения в гостинице "Роза ветров" Переславля-Залесского. "Тем временем метеорологи предупреждают, что такие же погодные условия будут и завтра. Водители! Соблюдайте скоростной режим и дистанцию на дорогах. По возможности воздержитесь от выезда на личном автотранспорте", - написал губернатор.

Позже житель Ярославля Владимир Тавров рассказал ТАСС, что водители на трассе М-8 стоят в заторах пять часов и более из-за снегопада.

"Мы с женой простояли пять часов в пробке, не доехали до Переславля примерно 15 км. Поняли, что бесполезно ждать, вернулись обратно и поехали в объезд по проселочным дорогам через Нагорье", - сказал Тавров.

По его словам, несколько фур увязли в снегу и перекрыли движение. "Какие-то компании выпустили фуры на полулысых колесах. Некоторые фуры просто снесло, они перегородили несколько полос, началась пробка", - пояснил очевидец.

В новость внесены изменения (23:43 мск) - добавлен комментарий очевидца.