На трассе в Ярославской области запустили движение легковых автомобилей

Движение грузового транспорта, по словам губернатора Михаила Евраева, временно приостановлено в связи со сложностью с заездом большегрузов на переславские горки

Редакция сайта ТАСС

ЯРОСЛАВЛЬ, 10 января. /ТАСС/. Движение легковых автомобилей запустили в обе стороны на трассе М-8 в Ярославской области после ограничений из-за непогоды. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Евраев.

"Дорожная обстановка на федеральной трассе М-8 в Переславль-Залесском округе постепенно стабилизируется. Сейчас в обе стороны идет пропуск легковых автомобилей", - написал он.

Движение грузового транспорта, по словам губернатора, временно приостановлено в связи с тем, что главной причиной пробок является именно сложность с заездом большегрузов на переславские горки. Они буксуют и перекрывают трассу, многие из них идут со значительным перегрузом. "Для обогрева людей на трассе М-8 развернут мобильный пункт от МЧС. Также организован пункт временного размещения в гостинице "Роза ветров" Переславля-Залесского. Для остановки на ночлег обратилась пока только одна семья, все условия были предоставлены", - отметил глава региона.

Губернатор добавил, что в связи со сложными погодными условиями желательно воздержаться от поездок. "Если поездка в сторону Москвы или обратно необходима, рассматривайте в том числе альтернативный маршрут по региональным трассам через Нагорье", - добавил Евраев.