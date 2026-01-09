В Москве 9 января выпало рекордное количество осадков

На главной метеостанции столицы, расположенной на ВДНХ, выпало 21,4 мм осадков

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Количество осадков, выпавших 9 января в Москве, стало рекордным за всю историю погодных наблюдений в городе. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"За 9 января на главной метеостанции столицы, расположенной на ВДНХ, выпало 21,4 мм осадков, а предыдущий абсолютный максимум осадков за эту дату составлял 12,9 мм и был зарегистрирован в 1976 году", - сказал собеседник агентства. В то же время он отметил, что абсолютный рекорд января остался не перекрытым и по-прежнему принадлежит 1970 году с показателем в 23 мм.

Собеседник агентства отметил, что общее количество осадков, выпавших с начала года в Москве, уже превышает 35 мм - это около 67% от нормы, составляющей для января 53 мм. "Судя по приросту снежного покрова, а он составил 19 см, высота сугробов приблизилась к рекордной", - подчеркнули в Гидрометцентре РФ, заметив, что окончательную цифру высоты снега можно будет узнать только после утренних измерений.

О снегопаде

Сильный снегопад, вызванный действием средиземноморского циклона, обрушился на столичный регион 8 января после 15:00 мск. Начавшись с юго-восточных и восточных районов Подмосковья, вскоре он охватил всю московскую агломерацию и своего пика достиг в первой половине суток 9 января. В отдельных районах осадки отмечаются до сих пор, но их интенсивность в разы меньше, чем была днем.