В России планируют ввести генетическое тестирование будущих родителей

Процедура поможет выявить у будущих родителей наличие скрытых патогенных вариантов генов

© Александр Демьянчук/ ТАСС

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Российские власти намерены разработать и внедрить программы молекулярно-генетического скрининга будущих родителей при планировании беременности. Такой пункт содержится в утвержденном правительством РФ плане, с которым ознакомился ТАСС.

Скрининг поможет выявить у будущих родителей наличие скрытых патогенных вариантов генов. Он позволяет оценивать риски рождения ребенка с наследственными заболеваниями еще на этапе планирования беременности.

Ответственным за исполнение задачи назначен Минздрав. В течение 2026 года министерство должно подготовить предложения о постепенном расширении на это неонатального скрининга и представить доклад в кабмин.

В России всех новорожденных бесплатно обследуют на некоторые наследственные заболевания. Это позволяет обнаружить болезнь до начала ее развития и вовремя начать лечение. С 2023 года скрининг стал расширенным - число выявляемых патологий выросло с 5 до 36. При этом единого тестирования будущих родителей пока нет. Пара при желании может пройти его добровольно, за свой счет при планировании беременности.