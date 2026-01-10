В Якутии покажут обнаруженные на месте строительства Ленского моста артефакты

Всего было найдено свыше 1 тыс. артефактов

ЯКУТСК, 10 января. /ТАСС/. Артефакты, обнаруженные в ходе раскопок в Якутии на месте строительства мостового перехода на реке Лене, планируют показать в 2026 году в ходе научно-практической конференции, которая будет посвящена истории Мегино-Кангаласского района. Об этом сообщил руководитель Управления по охране объектов культурного наследия Республики Саха (Якутия) Николай Макаров.

Спасательные раскопки прошли на месте выявленного объекта культурного наследия "Поселение Хаптагай" - на месте строительства моста через реку Лену в Мегино-Кангаласском районе Якутии. Они состоялись летом 2025 года на площади 6 650 кв. м и стали крупнейшими в Центральной Якутии. Всего было обнаружено свыше 1 тыс. артефактов.

"Я лично очень доволен итогами раскопок - и находками, и проведенной работой, и полученным опытом. Будет обязательно организована выставка. Предварительно, планируем провести ее в рамках научно-практической конференции в марте 2026 года, она будет посвящена истории Мегино-Кангаласского района Якутии. Но многое зависит от наших коллег из Института гуманитарных исследований [и проблем малочисленных народов Севера СО РАН], которые проводят первоначальные исследования и работу с экспонатами", - сказал Макаров.

Он пообещал, что общественность обязательно увидит уникальные артефакты.

В ходе раскопок были обнаружены остатки якутского жилища - балаган с жилой и хозяйственной зонами, а также четыре хозяйственные ямы. Благодаря обнаруженным артефактам археологи предполагают, что в древнем поселении жили мастера, которые специализировались на изготовлении берестяных изделий, на технологической обработке шкур и меха.

Обнаруженная керамика также позволяет предполагать, что в этом поселении жили люди, которые обеспечивали работу Тамгинского железоделательного завода, работавшего для промышленного обеспечения Великой Северной экспедиции.

О мосте

Ожидается, что строительство Ленского моста станет для Якутии новым этапом социально-экономического развития - впервые будет создано круглогодичное сообщение столицы региона с большой частью территории, оторванной рекой, откуда производится завоз основных грузов. Создаваемый транспортно-логистический узел свяжет авиационный, железнодорожный, автомобильный и речной виды транспорта и создаст каркас для развития опорной транспортной сети на Дальнем Востоке.