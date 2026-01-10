В России создадут рейтинг компаний с наилучшей демографической политикой

В нем будет оцениваться эффективность корпоративной социальной политики крупнейших фирм страны

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Российские власти составят рейтинг компаний, которые проводят наилучшую демографическую политику в отношении своих сотрудников. Такой пункт содержится в утвержденном правительством плане, с которым ознакомился ТАСС.

Как следует из документа, в рейтинге будет оцениваться эффективность корпоративной социальной политики в крупнейших российских компаниях с точки зрения повышения рождаемости. Будут учитываться в том числе количество детей в возрасте до 6 лет у работников таких компаний и "иные демографические показатели". Цель работы - "повышение эффективности корпоративных демографических практик поддержки работников с детьми".

Рейтинг будет регулярно обновляться. Составить его должны до 2030 года. Ответственными за создание рейтинга назначены Минэкономразвития России, Минтруд России, профильные ведомства, а также профсоюзы и профессиональные объединения. Доклад по реализации инициативы должен быть представлен правительству РФ.