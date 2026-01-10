Шереметьево совместно с "Аэрофлотом" и "Россией" доставит пассажирам багаж домой

Чтобы багаж привезли по адресу необходимо указать полетные данные и место доставки в форме на сайте авиакомпании

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Аэропорт Шереметьево совместно с авиакомпаниями "Аэрофлот" и "Россия" доставит задержавшийся из-за аномального снегопада багаж пассажирам по указанным адресам. Об этом сообщается в Telegram-канале аэропорта.

"В целях заботы о пассажирах оперативный штаб аэропорта Шереметьево совместно с авиакомпаниями "Аэрофлот" и "Россия" принял решение о персональной доставке багажа по адресам пассажиров", - говорится в сообщении.

Как уточнили в аэропорту, пассажиры указанных авиакомпаний, у которых нет в багаже предметов срочной необходимости и предметов, подлежащих таможенному декларированию, могут выйти покинуть аэропорт. Чтобы багаж доставили по адресу необходимо указать полетные данные и адрес доставки в форме на сайте авиакомпании "Аэрофлот".

Пассажиров всех остальных авиакомпаний попросили ожидать в зоне получения багажа. "Информация о времени выдачи транслируется на табло по мере поступления. Приносим извинения за доставленные неудобства. Продолжим информировать вас по мере поступления данных", - добавили в Шереметьеве.