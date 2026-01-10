В ДНР за год построили и отремонтировали 30 объектов здравоохранения

В 2025 году начали строительство корпуса высокопотоковой эндоскопии, в котором смогут делать каждый день 180 эндоскопических исследований под медикаментозным сном

ДОНЕЦК, 10 января. /ТАСС/. В ДНР три десятка медицинских объектов отремонтированы и построены в прошлом году, сообщила ТАСС вице-премьер региона Лариса Толстыкина.

"В 2025 году регион-шеф Санкт-Петербург построил в Мариуполе два здания. Капитальный ремонт и восстановление проведены на 10 объектах в шести учреждениях. Кроме того, установлено 18 быстровозводимых модульных конструкций для амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов", - сказала Толстыкина.

Она добавила, что в прошлом году начато строительство корпуса высокопотоковой эндоскопии в Республиканском онкологическом центре имени Бондаря, в котором смогут делать каждый день 180 эндоскопических исследований под медикаментозным сном.

В декабре прошлого года глава ДНР Денис Пушилин сообщил о планах отремонтировать 12 медицинских объектов и построить 29 ФАП в 2026 году.