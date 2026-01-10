Арбитражный суд отказался рассматривать иск к DJ Smash на 2,2 млн рублей

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Арбитражный суд Пермского края вернул исковое заявление индивидуального предпринимателя, поданное к артисту Андрею Ширману, известному под псевдонимом DJ Smash, на сумму 2,2 млн рублей. Это отмечается в судебном акте, с которым ознакомился ТАСС.

"Арбитражный суд Пермского края определил: возвратить индивидуальному предпринимателю Пономаренко исковое заявление, поданное к индивидуальному предпринимателю Ширману Андрею Леонидовичу", - отмечается в документе.

В нем отмечается, что речь идет о взыскании предварительной оплаты по соглашению в сумме 2 млн 200 тыс. рублей. Основанием для решения суда стала не верная подсудность поданного искового заявления, так как "стороны предусмотрели, что споры, связанные с выполнением сторонами условий соглашения, спор передается на рассмотрение Арбитражного суда города Москвы".