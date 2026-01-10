В Ульяновске планируют готовить 2 тыс. курсантов военно-транспортной авиации

Новое образовательное учреждение создают на базе бывшего военно-технического училища

Редакция сайта ТАСС

УЛЬЯНОВСК, 10 января. /ТАСС/. Свыше 2 тыс. курсантов планируют обучать в новом училище военно-транспортной авиации в Ульяновске. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"В планах готовить свыше 2 тыс. курсантов со всей страны", - сказала собеседница агентства.

В пресс-службе уточнили, что новое образовательное учреждение создается на базе бывшего военно-технического училища в Ульяновске. В 2025 году здесь был открыт 4-й авиационный факультет Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков им. Героя Советского Союза А. К. Серова. В ноябре к занятиям в Ульяновске приступили более 300 курсантов.

В 2026 году факультет реорганизуют в отдельное высшее военное училище военно-транспортной авиации. В образовательном учреждении будут готовить пилотов военно-транспортной и дальней авиации, а также специалистов по беспилотникам и авиатопливному обеспечению.