Военно-Грузинскую дорогу открыли для легкового автотранспорта

Гудаури - Коби была закрыта из-за опасности схода лавины для всех видов автотранспорта с 9 января

ТБИЛИСИ, 10 января. /ТАСС/. Трасса Гудаури - Коби, которая является частью Военно-Грузинской дороги, открыта для легкового автотранспорта после расчистки снега. Об этом сообщила пресс-служба департамента автомобильных дорог Мининфраструктуры Грузии.

"Движение легкового автотранспорта по 93-107 км участка Гудаури - Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета - Степанцминда - Ларс (граница с РФ - прим. ТАСС) восстановлено, однако передвижение прицепного и полуприцепного автотранспорта запрещено", - говорится в сообщении.

Дорога Гудаури - Коби была закрыта из-за опасности схода лавины для всех видов автотранспорта с 9 января.

Военно-Грузинская дорога ведет из Владикавказа в Тбилиси через Главный Кавказский хребет, соединяя Россию с Грузией и другими странами Закавказья. На российском участке трасса проходит по территории Северной Осетии. В зимнее время она часто закрывается из-за непогоды.