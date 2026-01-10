ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
На Международной Делийской книжной ярмарке открылся российский национальный стенд

Руководитель группы по культуре, советник посольства РФ в Нью-Дели Юлия Аряева подчеркнула, что Россия является постоянным участником книжной ярмарки
13:45
© Елена Протопопова/ ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 января. /ТАСС/. Российский национальный стенд начал работу на одной из крупнейших литературных площадок Южной Азии - Международной Делийской книжной ярмарке. Об этом передает корреспондент ТАСС.

В этом году в Нью-Дели приехали российские писатели, поэты, переводчики и литературоведы, а программа стенда включает презентации книг, творческие встречи и лекции. Модератор мероприятий, председатель Союза переводчиков-русистов Индии, доцент Центра русских исследований в Университете имени Джавахарлала Неру Сону Саини отметил значимость диалога между авторами и читателями. "Мы очень рады приветствовать российских писателей. Из России приехали популярные авторы. Это уникальная возможность пообщаться с ними напрямую, послушать их, задать вопросы", - сказал он.

Руководитель группы по культуре, советник посольства РФ в Нью-Дели Юлия Аряева подчеркнула, что Россия является постоянным участником книжной ярмарки. "В прошлом году Россия была почетным гостем Международной Делийской книжной ярмарки, а Индия, в свою очередь, стала почетным гостем Московской международной книжной ярмарки. У нас очень теплые и тесные отношения с National Book Trust, организатором выставки", - отметила она.

По ее словам, российский стенд традиционно пользуется популярностью у посетителей. "В этом году особый акцент сделан на национальные литературы народов России. Изюминка представленной экспозиции - антология литератур народов России. В Нью-Дели приехали представители республик, в том числе Дагестана и Татарстана", - рассказала Аряева. Она добавила, что тема сохранения и поддержки малых языков вызывает особый интерес у индийской аудитории.

Международная Делийская книжная ярмарка проводится в индийской столице с 1972 года. В ней принимают участие издатели, писатели, эксперты из нескольких десятков стран. Ярмарка продлится до 18 января. Ожидается, что ее посетят более 2 млн человек. 

