В Сухуме в рамках фестиваля "Мандарин" сделали 54-метровый торт с мандариновой начинкой

СУХУМ, 10 января. /ТАСС/. Кондитеры Абхазии сделали 54-метровый торт с мандариновой начинкой в рамках фестиваля "Мандарин" в Сухуме, передает корреспондент ТАСС.

Торт собран вокруг фонтана на площади им. Багапша на Сухумской набережной.

"В создании гигантского торта приняли участие 32 кондитера из Абхазии, каждый из которых творчески подошел к процессу, придумал необычные начинки из мандарин, и все это могут попробовать гости фестиваля, который проходит с 6 января и завершается сегодня", - сказала журналистам директор фестиваля Светлана Габуния.

Второй фестиваль "Мандарин" проводится центром социально-культурных проектов "Ацла" (Дерево) и в этом году его поддержал российский Фонд президентских инициатив.

На площади Багапша также запустили воздушный шар, на котором диджей Shiri Tali играет музыку. На шаре могут подняться все желающие.

В Абхазской государственной филармонии также прошел первый фестиваль "Солнечный мандарин" с участием детей с ограниченными возможностями здоровья. Его организовала директор центра "Логопед" Анетта Бганба. На сцене особенные дети читали стихи на абхазском и русском языках, пели песни и танцевали.