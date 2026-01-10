На Ставрополье участники СВО чаще выбирают работу в сфере безопасности

На учет в центры занятости края с начала 2025 года встали 124 бойца

Редакция сайта ТАСС

СТАВРОПОЛЬ, 10 января. /ТАСС/. Участники спецоперации из Ставропольского края в мирной жизни предпочитают устраиваются на работу, связанную с обеспечением безопасности и правопорядка. Об этом сообщила ТАСС министр труда и соцзащиты края Елена Мамонтова.

"На Ставрополье в 2025 году 41 участник СВО успешно трудоустроен благодаря комплексной поддержке кадрового центра. Всего на учет в центры занятости края с начала 2025 года встали 124 защитника. Чаще всего ветераны отдают предпочтение сферам деятельности, где требуется поддержание безопасности и соблюдение правопорядка, среди нашедших работу встречаются также программисты, слесари, автомеханики, трактористы и диспетчеры", - сказала она.

Краевой министр отметила, что региональный кадровый центр ведет индивидуальное сопровождение каждого ветерана СВО, ищущего работу. В случае необходимости проводится обучение и переобучение. Общий комплекс мер поддержки бойцов спецоперации и членов их семей на Ставрополье включает порядка 30 направлений.

В число мер поддержки входят единовременные выплаты при получении наград, ранений, помощь семьям погибших бойцов, выплаты при заключении контрактов о прохождении военной службы, компенсация стоимости обучения детей, путевок в санатории для самих бойцов и загородные лагеря для их детей. С начала проведения СВО на финансирование мер поддержки в регионе направили более 44 млрд рублей из краевого бюджета.