На Ставрополье мобильные бригады врачей осмотрели 100 тыс. жителей

Проект продолжится и в 2026 году

СТАВРОПОЛЬ, 10 января. /ТАСС/. Охват регионального проекта "За здоровье" на Ставрополье за год превысил 100 тыс. человек. Показатель стал максимальным с начала действия программы в крае, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Владимир Владимиров.

"В прошлом году в рамках краевого проекта "За здоровье" мобильные бригады врачей совершили около 4 тыс. выездов по Ставрополью и осмотрели более 100 тыс. человек. Это рекордные показатели за все время действия этой инициативы - с 2018 года. Проект помогает людям в отдаленных селах получить узкоспециализированную медицинскую помощь рядом с домом, пройти диспансеризацию", - написал он.

Проект продолжится и в 2026 году. "Врачи привозят с собой всю необходимую аппаратуру и лабораторное оборудование. Каждому пациенту во время выездов медики дают рекомендации по показателям здоровья. Если нужно, назначается лечение в районных больницах или в краевых специализированных медцентрах", - отметил Владимиров.

Проект "За здоровье" позволяет повышать раннее выявление заболеваний на Ставрополье. Пациентам, в том числе с опасными заболеваниями, проводится более оперативное лечение. Это сокращает период реабилитации и лечения.