В Москве очищают крыши домов после снегопада

Городские службы работают в усиленном режиме

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Столичные коммунальные службы очищают крыши жилых домов от снега и наледи. Об этом в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

"В течение светового дня проводим очистку от снега и наледи скатных кровель многоквартирных домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков. В этих мероприятиях задействовано необходимое число бригад кровельщиков и автоподъемники", - написал он.

По словам Бирюкова, в мероприятиях по уборке снега задействованы около 130 тыс. специалистов и более 15 тыс. единиц коммунальной техники. "Городские службы работают в усиленном режиме, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов", - добавил он.