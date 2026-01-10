В Баксане охват "Точками роста" достиг 5,6 тыс. человек

В образовательных центрах учатся почти 5,6 тыс. школьников

НАЛЬЧИК, 10 января. /ТАСС/. Охват "Точками роста" в Баксане в Кабардино-Балкарии, где функционируют 11 образовательных центров, достиг 5,6 тыс. человек, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

"В городском округе Баксан функционируют 11 "Точек роста". В них учатся почти 5,6 тыс. школьников. Педагоги отмечают, что внедрение современных технологий в образовательный процесс помогает ученикам лучше запоминать и понимать новый материал и делает занятия более увлекательными", - рассказали в администрации города.

В "Точках роста" получают образование по цифровому, естественно-научному, техническому и гуманитарному профилям, в том числе робототехнике или программированию. А сами центры укомплектованы учебным и лабораторным оборудованием, мультимедийными системами, компьютерами, а также специализированными программами и наборами для проведения опытов.