Умер историк искусства Сергей Даниэль

Ему было 76 лет

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Признанный исследователь русской и западноевропейской живописи, специалист по библейской иконографии Сергей Даниэль умер 9 января в возрасте 76 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщил ТАСС Семен Михайловский - советский и российский искусствовед, ректор Санкт-Петербургской академии художеств имени И. Е. Репина, где Даниэль преподавал на протяжении многих лет.

"Печальная новость о смерти выдающегося ученного Сергея Даниэля. На протяжении многих лет он преподавал в Академии, воспитал не одно поколение исследователей. Я всегда считал его присутствие на факультете теории и истории искусств исключительно значимым, поскольку он был признанным исследователем и серьезным ученым. В моей памяти остались лишь самые положительные воспоминания о нем. Он был человеком редкого склада, чья жизнь была тесно переплетена с искусством. Сергей Михайлович тонко чувствовал искусство и обладал талантом популяризатора. Настоящий достойный человек. Сергей Михайлович был очень важен для Академии, и я всегда ценил его присутствие в наших стенах: он предавал Академии серьезный масштаб", - сказал собеседник агентства.

По словам Семена Михайловского, несколько лет назад ученый заболел и покинул учебное заведение по состоянию здоровья. "Тогда я неохотно подписал ему заявление об увольнении и очень переживал. После смерти жены он стал вести отшельнический образ жизни", - поделился ректор вуза. О месте и дате прощания и похорон не сообщается.

Сергей Даниэль родился в ноябре 1949 года. Окончил Ленинградское художественное училище имени В. А. Серова и Институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина при Академии художеств СССР. Являлся учеником советского и российского культуролога и семиотика Юрия Лотмана. В 1969-1977 годах изучал искусство старых мастеров в Эрмитаже под руководством Григория Длугача, тогда же вошел в неформальное творческое объединение "Эрмитаж". Преподавал специальные дисциплины в детской художественной школе (1969-1990), одновременно занимаясь живописью и теорией искусств. В начале 1970-х годов сблизился с учеными Тартуской семиотической школы, испытал сильное воздействие последней.

Являлся доктором искусствоведения (1989 год), автором книг "Картина классической эпохи" (1986 год), "Искусство видеть" (1990 год), "Библейские сюжеты" (1994 год), "Питер Брейгель" (1994 год) и многих других, а также автором более 70 статей по истории и теории искусства. Читал различные спецкурсы в институтах Петербурга, Москвы, Тарту, Каунаса, а также в Италии и Америке. Занятия живописью не прекращал, в составе группы "Эрмитаж" принимал участие во многих выставках - как в России, так и за рубежом. Был членом Союза художников России (с 1982 года) и международной Ассоциации искусствоведов (АИС). С 1995 года работал в должности профессора Петербургской Академии художеств.