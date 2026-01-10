В Приморье восстановили электроснабжение после аварии на ЛЭП

Свет отключали в Надеждинском и Хасанском муниципальных округах

ВЛАДИВОСТОК, 10 января. /ТАСС/. Энергетики ликвидировали возникшую из-за непогоды аварию на электросетях, частично оставившую без света потребителей в Надеждинском и Хасанском муниципальных округах Приморья. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Дальневосточная распределительная сетевая компания".

"Энергетики оперативно провели работу по переводу нагрузок. В 23:27 (16:27 мск) восстановлено электроснабжение потребителей в Надеждинском и Хасанском муниципальных округах по резервной схеме", - рассказали в пресс-службе.

В 22:03 (15:03 мск) из-за непогоды аварийно отключилась ЛЭП 110 кВ Западная-Давыдовка. Частично остались без электроснабжения Надеждинский и Хасанский муниципальные округа.