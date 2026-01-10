В Кабардино-Балкарии отремонтировали 15 школ

Работы провели в рамках нацпроекта "Молодежь и дети"

НАЛЬЧИК, 10 января. /ТАСС/. Порядка 15 школ отремонтировали в Кабардино-Балкарии в 2025 году по нацпроекту "Молодежь и дети", сообщили в администрации главы республики.

"В 2025 году в Кабардино-Балкарии был реализован масштабный проект по модернизации образовательной среды. Благодаря нацпроекту "Молодежь и дети" было отремонтировано 15 школ республики. В Нальчике после ремонта открыли двери шесть школ общей мощностью 4,9 тыс. мест", - пояснили в администрации главы региона.

Также капитальный ремонт провели в школах Черекского и Прохладненского районов, городах Прохладный, Баксан и Терек.

В результате более 10,5 тыс. детей получили возможность учиться в обновленных образовательных учреждениях.