Guardian: в Британии в 2025 году продали рекордное количество Библий

ЛОНДОН, 10 января. /ТАСС/. Около 6,3 млн Библий было продано в Великобритании в 2025 году, что стало самым высоким значением за все время ведения подобной статистики. Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на издательство SPCK Group.

Отмечается, что по сравнению с 2019 годом продажи выросли на 134%. Кроме того, на 50% по сравнению с 2018 годом выросло число посещающих церковь.

Издание указало, что прирост зарегистрирован прежде всего благодаря молодым прихожанам. Если в 2018 году только 4% жителей Англии и Уэльса в возрасте от 18 до 24 лет ежемесячно посещали церковь, то в 2024 году их число увеличилось до 16%.

Исполнительный директор SPCK Group Сэм Ричардсон высказал мнение, что молодежь стала воспринимать христианство как "контркультурную силу". "Раньше атеизм рассматривался в качестве бунтарского поведения, - подчеркнул он. - Теперь все наоборот. Молодое поколение более заинтересовано в том, чтобы исповедовать христианство". по мнению Ричардсона, молодежь заинтересовалась религией на фоне "мировых политических и социальных изменений и развития искусственного интеллекта".