В "Склифе" рассказали, какие необычные инородные предметы удаляли у пациентов

Среди них беспроводные наушники, украшения и гвозди
Редакция сайта ТАСС
15:32

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Врачи НИИ СП им. Н. В. Склифосовского рассказали о неожиданных инородных предметах, удаленных у пациентов в 2025 году.

"Специалисты удаляли беспроводные наушники, украшения и даже гвозди, зажатые в зубах и ненамеренно проглоченные в процессе ремонта", - говорится в Telegram-канале НИИ СП им. Н. В. Склифосовского.

В НИИ отметили, что в центр ежегодно поступают десятки пациентов, которым требуется экстренная медицинская помощь и длительное восстановление. 

