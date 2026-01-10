Аэродром Кречевицы в Великом Новгороде станет хабом для внутренних рейсов

Также среди маршрутов прорабатываются направления до Москвы, Минеральных вод, Сочи и Казани

Редакция сайта ТАСС

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 10 января. /ТАСС/. Аэродром Кречевицы в Великом Новгороде после капитального ремонта будет ориентирован на внутренние регулярные рейсы и бизнес-авиацию, рассматривается как альтернатива для части пассажиропотока аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил ТАСС губернатор Новгородской области Александр Дронов.

"Новгородский аэродром стоит рассматривать как альтернативу существующей в данный момент возможности вылета из аэропорта Пулково. Все-таки новгородцам и гостям будет комфортней прилетать сразу на территорию региона, чем осуществлять хоть и непродолжительную, но дополнительную поездку. После капитального ремонта планируется восстановление внутренних воздушных линий. Среди маршрутов прорабатываются направления до Москвы, Минеральных вод, Сочи и Казани", - сообщил Дронов.

По его словам, развитие аэродрома Кречевицы идет параллельно с реализацией президентского проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург. На сегодняшний день линейные объекты аэродромной инфраструктуры аэродрома в Кречевицах переданы в ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)" - подведомственную структуру Росавиации.

"Последующие работы по капитальному ремонту будут проводиться уже федеральными коллегами. Сейчас они проводят необходимые мероприятия для капитального ремонта в 2026-2027 годах. По информации коллег финансирование на проведение работ обеспечено. Правительство Новгородской области в свою очередь ведет работу по поиску оператора аэродрома - инвестора, в том числе под аэровокзальный комплекс", - добавил Дронов.